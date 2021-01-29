Ekrem Kılıçarslan, Hatayspor'da

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'un kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transfer olduğu bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ekrem Kılıçarslan'ın Atakaş Hatayspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada Yiğit Utku Gök'ün Turgutluspor'a transfer olduğu, Hasan Ulaş Uyğur'un ise sezon sonuna kadar Silivrispor'a kiralandığı kaydedildi.