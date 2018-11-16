16.11.2018 - 12:38 |
Eksik Rize, Sivas'a hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, dar alanda kontrol-pas oyununun ardından şut çalışması yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle çıkartılan kaleci Gökhan Akkan fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Koray Altınay takımdan ayrı koşu yaptı.
Çalışmaya, milli takımlarda bulunan kaleci Samir Ujkani, Vedat Muric, Montassar Omar Talbi, Jakub Brabec ile ameliyat edilen Musa Çağıran ve antrenmanda gözüne darbe alan Armand Mouhamed Traore katılmadı.
Yeşil-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.