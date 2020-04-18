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18.04.2020 - 07:00 |

Ekuban’a 8.7 milyon euro

The Sun, Celtic ve Rangers’ın Trabzonsporlu futbolcuya talip olduğunu ancak bordo-mavililerin istediği 8.7 milyon poundun iki kulübü de zorlayacağını yazdı

Trabzonspor’un bu sezon ligdeki başarısı, özellikle yabancı futbolcularının da transfer yönünden ilgi görmesine neden oldu. Başta Sörloth olmak üzere birçok futbolcunun talibi çıkarken, Caleb Ekuban için bir iddia İskoçya’dan geldi.

The Sun gazetesinin İskoç versiyonunda yer alan habere göre, bordo-mavili futbolcuya Celtic ve Rangers’ın talip olduğu yazıldı. Bordo-mavililerin Leeds United’dan transfer .ettiği futbolcu, bu sezon sakatlanmasına rağmen 15 maça çıktı, üçer gol ve asist yaptı.
Haberde Trabzonspor’un Ganalı futbolcu için 8.7 milyon pound istediği, bunun da iki ezeli rakibi zorlayacağı dile getirildi.

The Sun’ın haberinde ayrıca Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Ekuban ve Nwakaeme ile ilgili yaptığı konuşmaya yer verildi, iki oyuncunun da ailesinin yanında olmaması nedeniyle koronavirüs döneminde zor günler yaşadığına dikkat çekildi.

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