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14.10.2017 - 11:44 | | İSTANBUL-(DHA)

Ekvador'da 5 oyuncu milli takımdan uzaklaştırıldı!

Arjantin'e yenilen Ekvador'da 5 oyuncu Milli Takım'dan uzaklaştırıldı...

Ekvador'da 5 oyuncu milli takımdan uzaklaştırıldı!
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Ekvador, kritik Arjantin maçı öncesi izin almadan kamptan ayrılan 5 futbolcusunu Milli Takım'dan uzaklaştırdı.

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nin son maçında Arjantin ile karşılaşan ve 3-1 yenilen Ekvador'da ilginç bir gelişme yaşandı. Dünya Kupası şansı bulunmayan ancak Arjantin'i saf dışı bırakma ihtimali bulunan Ekvador, Messi'nin hat-trick yaptığı maçı 3-1 kaybetti ve Arjantin Dünya Kupası biletini aldı. Arjantin maçı öncesi Ekvador'da ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Ekvadorlu 5 oyuncunun zorlu mücadeleden önceki gece partiye katılmak için kampı izinsiz terk ettiği öğrenildi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Ekvador Futbol Federasyonu, kritik Arjantin maçı öncesi Milli Takım kampından izinsiz olarak ayrılan ve partiye katılan 5 oyuncusuna ceza kesti. Federasyon Başkanı Carlos Villacis, 'Oyuncular disiplinsiz hareketleri nedeniyle ikinci bir çağrıya kadar Milli Takım'a alınmayacaklar' ifadelerini kullandı. Villacis, konuya ilişkin başka ayrıntı vermedi.

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