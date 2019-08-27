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27.08.2019 - 12:12 |

El Kabir 2.5-3 ay yok! Resmen açıklandı...

Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat olan Rizesporlu El Kabir'in 2.5-3 ay sonra yeşil sahalara dönebileceği açıklandı.

El Kabir 2.5-3 ay yok! Resmen açıklandı...
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Sivasspor maçında sakatlanan Rizesporlu Mostapha El Kabir, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Karadeniz ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından yapılan fibula distal kırığı ve bağ yaralanması ameliyatı başarıyla tamamlandı. Ameliyatta plak ve vida uygulaması ile bağ tamiri yapıldı.

Operasyon sonrası futbolcunun 2,5-3 ay sonra sahalara dönebileceği belirtildi. Ameliyatı sonrası Mostapha El Kabir'i ziyaret eden başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan, kendisine geçmiş olsun dileklerinde bulundu."

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