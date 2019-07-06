06.07.2019 - 11:51 |
Çaykur Rizespor, El Kabir'i açıkladı
Teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ı getiren Çaykur Rizespor, aradığı forveti de buldu. Süper Lig'in tanıdık isimlerinden El Kabir ile anlaşan Karadeniz ekibi transferi de resmen açıkladı.
Mykola Moroziuk’un bonservisini alan, Atakan Akkaynak’ı da kiralayan Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı.
Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’de yakından tanıdığımız Mostapha El Kabir’i gündemine almıştı. Yeşil-mavililer, İsveç ekibi Kalmar ile yollarını ayıran Faslı forveti kadrosuna kattığını video ile duyurdu.
Ayrıca yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir, hayırlı olsun! — Bugün saat 15:00’da, ‘Çayeli Eski Cami’ meydanında yapılacak imza törenini kaçırmayın!" denildi.