Çaykur Rizespor, El Kabir'i açıkladı

Mykola Moroziuk’un bonservisini alan, Atakan Akkaynak’ı da kiralayan Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı.

Karadeniz temsilcisi, Süper Lig’de yakından tanıdığımız Mostapha El Kabir’i gündemine almıştı. Yeşil-mavililer, İsveç ekibi Kalmar ile yollarını ayıran Faslı forveti kadrosuna kattığını video ile duyurdu.

Ayrıca yapılan açıklamada, "Mostapha El Kabir, hayırlı olsun! — Bugün saat 15:00’da, ‘Çayeli Eski Cami’ meydanında yapılacak imza törenini kaçırmayın!" denildi.