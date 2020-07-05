Katar YÄ±ldÄ±zlar Ligi kulÃ¼plerinden El Sadd, Ä°spanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 40 yaÅŸÄ±ndaki teknik adamÄ±n 2020-2021 sezonunda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalacaÄŸÄ± duyuruldu.Â

FutbolculuÄŸu dÃ¶neminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Åžampiyonlar Ligi, Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nda ise 2 Avrupa ÅžampiyonasÄ± ve bir DÃ¼nya KupasÄ± kazanan tecrÃ¼beli futbolcu, futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± El Sadd ekibinde 86 karÅŸÄ±laÅŸmada 22 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±.