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05.07.2020 - 19:06 | | AA

El Sadd, teknik adam Xavi Hernandez'in sözleÅŸmesini uzattÄ±!

Katar YÄ±ldÄ±zlar Ligi kulÃ¼plerinden El Sadd, Ä°spanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â

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Katar YÄ±ldÄ±zlar Ligi kulÃ¼plerinden El Sadd, Ä°spanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 40 yaÅŸÄ±ndaki teknik adamÄ±n 2020-2021 sezonunda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda kalacaÄŸÄ± duyuruldu.Â 

FutbolculuÄŸu dÃ¶neminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Åžampiyonlar Ligi, Ä°spanya Milli TakÄ±mÄ±'nda ise 2 Avrupa ÅžampiyonasÄ± ve bir DÃ¼nya KupasÄ± kazanan tecrÃ¼beli futbolcu, futbolu bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± El Sadd ekibinde 86 karÅŸÄ±laÅŸmada 22 gole imza atmÄ±ÅŸtÄ±.

El Sadd, teknik adam Xavi Hernandezin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

El Sadd, teknik adam Xavi Hernandezin sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±

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