El Salvadorlu futbolcular Kanada maçı öncesi rüşvet teklifini aldıklarını açıkladı

Karşılaşma öncesi Kanada'nın Vancouver kentinde basın toplantısı düzenleyen El Salvadorlu futbolcular, maçın sonucunu değiştirmek amacıyla kendilerine rüşvet teklif edildiğini iddia etti.

El Salvador Futbol Federasyonu ise sosyal paylaşım sitesi Facebook hesaplarından yaptıkları açıklamada, futbolcuların iddialarını doğruladı.

Açıklamada, rüşvet teklifinin El Salvadorlu iş adamı Ricardo Padilla tarafından yapıldığı kaydedilerek, "Futbolcular, Kanada maçında alacakları galibiyet, beraberlik ve hatta az farklı yenilgi sonucunda Padilla tarafından para ödülü teklifi aldı." ifadelerine yer verildi.

Padilla'nın Honduras Milli Takımı'nı temsilen El Salvadorlu futbolculara söz konusu teklifi yaptığı öne sürülerek, "Honduras'ın üst tura çıkmayı garantilemesi adına söz konusu teklif, onları temsil eden Padilla tarafından yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Elemelerin dördüncü turunda A Grubu'nda mücadele eden ve 5 maçta topladığı 2 puanla son sırada yer alan El Salvador'un, üst tura çıkma umudu bulunmuyor. 15 puanlı Meksika, son maçlar öncesi ilk iki takımın beşinci tura çıkacağı grubu lider tamamlamayı garantilemişti. Grupta, Honduras 7 puanla ikinci, Kanada ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Kanada'nın son tura çıkabilmesi adına Meksika'nın Honduras'ı mağlup etmesi ve Kanada'nın El Salvador'u 5 farkla yenmesi gerekiyor.

İki takım arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 05.00'te Kanada'nın sahasında oynanacak.