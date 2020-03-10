Elazığ Belediyespor hükmen galip

TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçı Elazığ Belediyespor-Payasspor karşılaşmasının ardından yapılan itiraz karara bağlandı.

Payasspor'un 2-0 kazandığı mücadele sonrasında gerçekleşen sevkin ardından PFDK, Payasspor'un forma giymemesi gereken oyuncuyu sahaya sürdüğü gerekçesiyle Elazığ Belediyespor'u 3-0 hükmen galip ilan etti. Karar Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ Belediyespor’un, 04.03.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.200 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Payasspor Kulübünün, 04.03.2020 tarihinde oynanan ELAZIĞ BELEDİYESPOR FK-PAYASSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ertelenen müsabakada oynama hakkı bulunmayan futbolcusunun müsabaka isim listesine yazılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada PAYASSPOR Kulübünün, ertelenen müsabakada oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılmasından dolayı (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA karar verilmiştir."

Bu kararın ardından Elazığ Belediyespor 27 puana yükselirken, Payasspor 22 puana geriledi.