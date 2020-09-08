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08.09.2020 - 14:43 | | AA

Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif

TFF 2. Lig takımlarından Elazığspor, 6'sı futbolcu 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif
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Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.

Elazığsporda 6sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif

 

 

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