Elazığspor'da 6'sı futbolcu 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif  

Kulüpten yapılan açıklamada, Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp çalışması yapan kafileye İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi.

Yapılan PCR testi sonucunda 6 futbolcu ile teknik heyetteki 2 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı kaydedilen açıklamada, klinik şikayeti olmayan 8 kişi için tedavi ve izolasyon süreci başlatılarak gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.