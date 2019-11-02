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02.11.2019 - 00:19 | | AA

Eli kırılan Stephen Curry 3 ay yok

Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, en az 3 ay oynayamayacak.

Eli kırılan Stephen Curry 3 ay yok
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, en az 3 ay oynayamayacak.

 Golden State Warriors'ta, Phoenix Suns karşılaşmasında eli ve bileğinde kırık meydana gelen Curry'nin tedavisinin en az 3 ay süreceği açıklandı. 

Son 5 yıldır final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, konuk ettiği Phoenix Suns'a 121-110 yenilmiş, Stephen Curry mücadelenin 3. periyotunda sol elinin üstüne düşüp oyundan çıkmıştı.

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