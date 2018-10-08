‘Elia ağlıyordu’

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Elia’nın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Serkan Çimen’i sert şekilde eleştirdi.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bir maçta hakem kararlarının müsabakanın önüne geçtiğini ve VAR sisteminin ne kadar doğru bir karar olduğunu belirten Gümüşdağ, “İki takım da mücadele etmeye çalıştı. Fakat bütün bu güzelliği bir kenara koyan yan hakem Serkan Çimen nizami bir gol verilmedi. Neden bayrağını kaldırdı kendisi de bilmiyor. Onu Allah’a havale ediyorum. Üzülüyoruz çünkü nizami bir gol var. Demin soyunma odasına girdim Elia ağlıyor. Neden? Çünkü hak ettiği bir gol verilmeyerek iptal edildi” dedi.

Her takıma saygılı olduklarını belirten Gümüşdağ konuşmasını şöyle noktaladı: “3 dakika VAR kesildiğinde neler olduğunu gördük. Arkadaşlar, kimsenin hakkı yenmesin, her takıma saygılıyız. Fenerbahçe’nin de misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bu anlamda Serkan Çimen’in nizami golü iptal etmesini Başakşehir ailesi olarak kınıyoruz. Şaşkınız ve bu rezalet kararı da hiçbir şekilde kabul etmiyorum.”