Elia Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı

Medipol Başakşehir'in yıldızı Elia'dan transfer itirafı geldi.

Hollandalı kanat oyuncusu "Ocak ayında, Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı beni aradı ve acil olarak transfer etmek istedi. Geçen yıl Başakşehir'de benim teknik direktörümdü. Beşiktaş yönetimi hemen menajerimle iletişime geçti. Böylesine bir transfer, oldukça değişik olabilirdi ancak olmadı. Arjantin'den Talleres'e de gitme ihtimali vardı, iptal oldu. Benim için sorun olmadı, Başakşehir ile 2 kupa kazanmak için mücadele verme kararı aldım" dedi.

'Avrupa'nın büyük kulüplerine karşı yaptıklarımıza bakın'

Ayrılmak istemediğini vurgulayan Elia şöyle devam etti: "Kulüpteki herkesle iyi ilişkim var. Kulüp ile korona öncesi konuştum ve gelecekle ilgili ligin sonunda tekrar buluşacağımız kararını aldık. Benimle devam etmek istediklerini söylediler. Bunu duymak güzeldi. Bu sezon harika sonuçlar aldık ve kupalar almak için yarıştayız. Kulübün, Türk futbolunda uzun süre başarılı olacağına eminim, genç ve yetenekli kişiler var. Son 3 yılda Avrupa'nın büyük kulüplerine karşı yaptıklarımıza bakın. Şu anda bile Avrupa'nın baş altı takımlarıyla mücadele ediyoruz. Mönchengladbach, Sporting ve FC Kopenhag gibi takımlara yenilmedik. Sonunda idmanlara başladık. Türkiye'de her şey kapanmıştı son dönemde. Futbol ile insanları tekrar eğlendirmek istiyorum. Sabırsızım, UEFA'da son 8 takım arasına kalma şansımız var. Ligde de şampiyonluk mücadelesi veriyoruz."

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