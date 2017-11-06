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06.11.2017 - 10:15 |

Elia'dan bahis oynayan gence: Üzgünüm

Dün oynanan Yeni Malatyaspor - Başakşehir maçı sonrası, Turuncu-beyazlıların başarılı futbolcusu Eljero Elia ile bir taraftar arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İşte o ilginç yazışma...

Elia'dan bahis oynayan gence: Üzgünüm
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Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Elia'nın ilk yarı net bir pozisyonu değerlendiremeyip skoru 2-0'a getirememesi sonrası Twitter'da bir taraftar Hollandalı futbolcuya şakayla karışık isyan etti.

Yaptığı bahis kuponlarını paylaşan taraftar, ''Eğer o golü atsaydın kuponlarım tutacaktı'' yazdı.
Bu tweetin üzerine Elia da bahsi yatan taraftara ''Üzgünüm kardeşim'' cevabını verdi ve bu tweet kısa sürede beğeni topladı.
Eliadan bahis oynayan gence: Üzgünüm

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