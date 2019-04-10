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10.04.2019 - 13:15 |

Eljero Elia: Messi bir tanrı değil

Bir futbolsever olarak yıldız futbolcudan keyif aldığını söyleyen Başakşehirli Elia, “Ancak bir Messi hayranı değilim, Messi de bir tanrı değil, tanrıysa dünyayı iyileştirsin” dedi.

Eljero Elia: Messi bir tanrı değil
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Başakşehirli Eljero Elia, Hollanda basınına verdiği röportajda, futbol dünyasının en önemli yıldızı olarak gösterilen Lionel Messi ile ilgili samimi itiraflarda bulundu. Arjantinli ismi kendisinin de beğendiğini ancak çok abartıldığını belirten 32 yaşındaki oyuncu, bu kadar da olmaması gerektiğini savundu.

Barcelonalı oyuncunun dünyanın en önemli futbolculardan biri olduğunu kabul ettiğini belirten Elia “Ancak Messi tanrı değil; bu ne saçmalık! Eğer gerçekten bir tanrıysa, o zaman dünyayı daha iyi bir hale getirsin. Bir futbolsever olarak kendisini izlemek bana keyif veriyor. Ancak bir Messi hayranı değilim” ifadelerini kullandı.

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