Elneny için yeni teklif

Arsenal’den 1 yıllığına kiralanan Mohamed Elneny özellikle son dönemde oynadığı başarılı futbolla alkış toplarken, siyah-beyazlı yönetimin, Mısırlı oyuncuyu bir sene daha kadroda tutmak için çaba harcadığı belirlendi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istediği Elneny için kiralık teklifi söz konusu.

Beşiktaş’ın, İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2022’de bitecek Elneny’yi yeniden kiralamak için kulübüne teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Mevcut sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 18 milyon euro olan Elneny ile görüşerek fikrini soracak olan siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncunun da takımda kalmak istemesi halinde Arsenal ile pazarlık masasına oturacak. Elneny’nin Beşiktaş’taki durumunu yakından takip eden Arsenal’in ise önceliği, deneyimli oyuncuyu bonservisiyle almak isteyen kulüplere vereceği ileri sürüldü. İngiliz ekibi, Elneny’yi 2016 yılında 12,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Basel’den renklerine bağlamıştı.