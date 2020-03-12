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12.03.2020 - 12:48 |

Emmanuel Adebayor'dan insanlık dışı faul!

Emmanuel Adebayor, Paraguay’da gündem oldu. ‘Jackie Chan’ hareketiyle kırmızı kart gören Togolu forvet çok konuşuldu.

Emmanuel Adebayor'dan insanlık dışı faul!

Sezon ortasında Türkiye’den ayrılarak Paraguay’a geçen Emmanuel Adebayor, yaptığı hareketle gündeme oturdu. 36 yaşındaki forvet takımı Olimpia’nın Copa Libertadores’te Defensa’yı 2-1 yendiği maçta faulüyle şoke etti.

72. dakikada rakip savunmacıya adeta uçan tekme atan Adebayor, oyundan direkt olarak atıldı. Kırmızı kartla cezalandırılan Togolu yıldıza ülkede de tepki vardı. Adebayor’un futbola karate karıştırdığı ve iyi niyetli olmadığı savunuldu.

Tüm dünya basınında yer eden bu hareket için ‘Jackie Chan’ benzetmeleri de yapıldı. Aynı şekilde Adebayor da Twitter hesabından bir açıklama yaparak, “Zor bir maçtı bugün. Takım oyuncu ve takım mücadelesiyle kazandık. Jackie Chan hareketiyle sahadan atılmak üzücü. Asla rakibime karşı kötü bir niyetim yoktu. Rakibim iyi olduğu için mutluyum” dedi.

Emmanuel Adebayordan insanlık dışı faul

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