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HaberlerAlanyaspor Haberleri Emre Akbaba’ya transfer yasağı!
09.11.2017 - 10:31 |

Emre Akbaba’ya transfer yasağı!

Alanyaspor’da adı hemen hemen her gün bir büyük takımla anılan Emre Akbaba için yönetim karar aldı.

Emre Akbaba’ya transfer yasağı!
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Buna göre Turuncu-Yeşilli yönetim, milli takıma seçilen başarılı oyuncuyla ilgili gelecek tekliflere devre arasına kadar kapıları kapattı.

Ara transfer döneminde ise Emre’ye teklif gelmesi durumunda kulüp menfaatleri göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılacak. Emre Akbaba’ya sezon başında Trabzonspor talip olmuş, Alanyaspor’un bu oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro’dan açtığı iddia edilmişti.

Bu sezon 5 gol, 3 asistle oynayan başarılı oyuncunun milli takıma seçilmesi de piyasasını iyi artırdı.(Fanatik)

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