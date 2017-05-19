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19.05.2017 - 10:39 |

Emre Akbaba'nın bonservisi şok etti! 20 milyon TL...

Alanyaspor’daki performansıyla yıldızını iyice parlatan Emre Akbaba hakkında her gün yurt içi ve yurtdışından birçok teklif yağıyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu, Emre Akbaba'nın bonservis bedelini açıkladı: 5 milyon euro (20 milyon TL)...

Emre Akbaba'nın bonservisi şok etti! 20 milyon TL...
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Bu sezon performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba'nın talibi gün geçtikçe artıyor...

Turuncu-Yeşilli yönetim ise bu durumdan son derece rahatsızlık duyuyor. Başkan Hasan Çavuşoğlu bu konuda son derece net konuştu.

Çavuşoğlu, “Emre Akbaba bizim en değerli oyuncularımızından biri. Onun için henüz bize gelmiş bir resmi teklif yok. Onu transfer etmeyi düşünen takım en az 5 milyon euroyu gözden çıkaracak. Vagner Love için de aynı şey geçerli. Birçok takımla ismi anılıyor. Fakat kimse bizimle irtibata geçmedi. Satmak gibi bir düşüncemiz yok” açıklamasında bulundu.

(Fanatik)

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