17.02.2020 - 07:00 |
Emre Belözoğlu 3 hafta yok
Fenerbahçe'de ciddi şekilde sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu yaklaşık üç hafta takımdan uzak kalacak.
Ankaragücü maçında ciddi şekilde sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu yaklaşık üç hafta takımdan uzak kalacak. Sol bacak iç kısımdaki kasın zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı. Emre’nin 7 Mart’ta Yukatel Denizlispor ile oynanacak lig maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Kaptanın yanı sıra Ankaragücü maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues’ten sarı-lacivertli takımın sezon sonuna kadar tam kapasite ile yararlanması zor gözüküyor. En az 6 hafta sahalardan uzak kalacak Rodrigues için bu süre 8 haftaya çıkabilir. Yıldız futbolcunun tekrar form tutması da zaman alacak. Bu nedenle kalan haftalarda Fenerbahçe’yi özellikle kanatlarda zorlu bir süreç bekliyor.