Emre Belözoğlu 3 hafta yok

Ankaragücü maçında ciddi şekilde sakatlanan kaptan Emre Belözoğlu yaklaşık üç hafta takımdan uzak kalacak. Sol bacak iç kısımdaki kasın zarında yırtık tespit edilen tecrübeli futbolcunun tedavisine başlandı. Emre’nin 7 Mart’ta Yukatel Denizlispor ile oynanacak lig maçına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kaptanın yanı sıra Ankaragücü maçı öncesi antrenmanda sakatlanan Garry Rodrigues’ten sarı-lacivertli takımın sezon sonuna kadar tam kapasite ile yararlanması zor gözüküyor. En az 6 hafta sahalardan uzak kalacak Rodrigues için bu süre 8 haftaya çıkabilir. Yıldız futbolcunun tekrar form tutması da zaman alacak. Bu nedenle kalan haftalarda Fenerbahçe’yi özellikle kanatlarda zorlu bir süreç bekliyor.