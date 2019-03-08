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08.03.2019 - 11:13 | | AA

Emre Belözoğlu alarmı! F.Bahçe maçında...

Fenerbahçe maçı öncesi Başakşehir'de sarı kart alarmı... Kaptan Emre Belözoğlu zorlu mücadelede sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Emre Belözoğlu alarmı! F.Bahçe maçında...
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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe mücadelesi öncesinde Emre Belözoğlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe karşısılaşmasında da sarı kart görmesi halinde turuncu-lacivertli takımın 26. haftada deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

Clichy forma giyemeyecek

Ligdeki son 10 maçını kaybetmeyen İstanbul ekibinde Fransız sol bek Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi devam eden Clichy, bu mücadelede de forma giyemeyecek.

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