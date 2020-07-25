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25.07.2020 - 23:27 |

Emre Belözoğlu: "Bugün son maçım olabilir ama..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

Ben böyle duygusal konuşmaları yapmamayı tercih edeceğimi söylemiştim. Bir iki güne kadar gerekli açıklamayı yapacağım. Maç bittikten sonra annemi aradım, önce onunla helalleşmem gerekiyordu. Ne hayal ettiysem fazlası nasip oldu.

Bugün son maçım olabilir ama ne olursa olsun ben futbolu çok sevdim. Galatasaray'da güzel günlerim geçti, Avrupa'da güzel günlerim geçti, Başakşehir'de iyi günlerim geçti. Onları da tebrik ediyorum hak ettikleri bir şampiyonluk kazandılar

Futboldan kopmayacağım, sadece profesyonel futbolculuktan kopacağım. Ben futbola hizmet ettim, bunun karşılığını da aldım. Allah herkese gönlünden geçenin fazlasını nasip etsin.

Fenerbahçe'nin menfaatleri ve ortak hedefleri doğrultusunda başkanımızla oturacağız, konuşacağız. Hayalim, Fenerbahçe'ye altyapıdan birçok oyuncu kazandırmak. Ömer Faruk çok yetenekli bir çocuk, onun dışında diğer genç arkadaşlarımızdan da çok şey bekliyorum.

Emre Belözoğlu: Bugün son maçım olabilir ama...

Emre Belözoğlu: Bugün son maçım olabilir ama...

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