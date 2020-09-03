Emre Belözoğlu: Çalışmayana forma yok

Futbolu bırakıp sportif direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu, transfer döneminde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Spor camiasında büyük ses getiren Mert Hakan, Sosa, Caner, Gökhan, Novak, Valencia, Lemos gibi yıldızları kısa süre içerisinde Fenerbahçe’ye kazandıran genç sportif direktör, "“Başkanımız Ali Koç önderliğinde, yöneticilerimizle birlikte Fenerbahçe’nin menfaatleri için gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Çalışmayana forma yok’

Belözoğlu, geçmiş dönemde transferde yapılan hataları tekrarlamamak adına ince eleyip sık dokuduklarına dikkat çekerek, “Bunun yansımalarını kamp döneminde ve oynadığımız 4 hazırlık maçında gördük. Erol Bulut hocamız ile iyi bir diyalog kurduk. Transferde beklentilerini çok açık bir şekilde bize anlattı. Takıma katılan yeni arkadaşlarımız, eski futbolcuların enerjilerini de artırdı” diye konuştu. Emre Belözoğlu, Erol hocanın adeta bir forma savaşı başlattığını söyleyerek, “Herkes biliyor ki çalışmayana forma yok” dedi.

‘Transferler sürecek’

Volkan Demirel için ayrı bir parantez açan Emre, “Pro lisans kursu sonrası daha aktif bir şekilde mesai harcıyor” ifadelerini kullandı. Son olarak transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Emre Belözoğlu sözlerini şöyle noktaladı: Aramıza yeni arkadaşlar katılabilir. Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz bize her türlü desteği sağlıyor. Yönetim, teknik heyet ve futbol olarak el ele vererek, taraftarımızın bizlerden beklediği başarıyı bu sezon mutlaka yakalayacağız." şeklinde konuştu.