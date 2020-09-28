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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı! Dev derbide...
28.09.2020 - 10:45 |

Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı! Dev derbide...

TT Stadı'nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç öncesinde sarı lacivertlilerin takım otobüsündeki detay dikkat çekti.

Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı! Dev derbide...
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Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelede kazanan çıkmadı ve ekipler golsüz eşitlikle sahadan ayrıldılar. Mücadele öncesi gündeme gelen isim ise Emre Belözoğlu oldu. Henüz resmi görevi açıklanmayan tecrübeli futbol adamının, takım otobüsünde teknik direktör Erol Bulut'un yanında yer alması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olarak görev alması beklenen ve sezon başında transferlerin hemen hepsinde önemli rol oynayan tecrübeli futbol adamının derbi maçı öncesinde takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında kyer alması kısa zamanda resmi açıklamanın yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe'de son olarak sportif direktörlük görevini üstlenen Damien Comolli, dönemin teknik direktörü Ersun Yanal ile her deplasmanda maçında yan yana bulunurlardı.

Emre Belözoğlu detayı ortaya çıktı Dev derbide...

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