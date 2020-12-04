Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayıdır”

Beşiktaş’a karşı beklenmeyen bir yenilgi aldıklarını dile getiren Belözoğlu, Erol Bulut ve oyunculara çok güvendiklerinin altını çizdi, “Ortada olumsuz bir tablo yok. Fenerbahçe şampiyonluğun en büyük adayıdır” dedi

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduklarını söyledi.

Fotomaç’ın düzenlediği, “Süper Lig’in En İyileri” ödül törenine katılan Belözoğlu ilk olarak Beşiktaş’a 4-3 kaybettikleri derbiyi değerlendirirken, “Futbol performans oyunu. Derbide biz elimizden gelen mücadeleyi göstermeye çalışsak da Beşiktaş’ın daha motive olduğu gerçeğini söylemek gerekiyor. Ne olursa olsun gündemimizde sıkıntılı bir süreç yok. Ligde önümüzde 30 hafta daha bulunuyor. Çok iyi bir hocamız var, çok iyi bir takımımız var, camia, taraftar ve bizler onlara çok güveniyoruz. Sezon sonuna kadar inşallah bu ligi taşıyabilecek ve sonunda kupayla taçlandıracak bir takımımız ve hocamız olduğuna inanıyoruz” dedi.





Beşiktaş yenilgisi için, “Bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ama futbolda bunlar var” diyen Emre Belözoğlu, “Her türlü skora, her türlü oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camiamız ve oyuncu grubumuz var. Bu anlamda çok da inanıyorum, kendini de ispatlamış bir teknik adamımız var. Bizim adımıza olumsuz bir tablo yok. İşimizin bilincinde ve motive şekilde sabah kalkıp işimize devam ediyoruz. Hocamız da gerekli anlamda oyuncu arkadaşlarımızla görüşmelerini yaptı. Bizler de devamlı takımımızın yanındayız. Fenerbahçe, bu sene ligin şampiyonlukta en büyük adayıdır. Futbolun içinde kazanma, kaybetme mutlaka var ama biz böyle bir tablonun olduğunu düşünmüyoruz. Mevcut yapımızın şampiyonluğa ulaşabilecek bir yapı olduğunu biliyoruz ve inandığımız doğrular arkasında bu yarışa devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Güneş verdi

Emre Belözoğlu’na “Türk Futboluna Üstün Hizmet Onur Ödülü” verildi. Belözoğlu ödülünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in elinden aldı.

‘Hocamız söylemişti’

Beşiktaş maçından sonra Erol Bulut ve oyunculara gelen eleştirileri yorumlayan Emre Belözoğlu, geleceğe baktıklarının altını çizdi. Belözoğlu, “Başarının da başarısızlığın da yaşanılması gereken bir süresi var. O süreyi şu an geçtik, artık önümüze bakmak zorundayız. Biz hocamızın liderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var. 5-1 kazandığımız Gençlerbirliği maçından sonra da hocamızın oyundan memnun olmadığına dair sözleri mevcut. Bizler takımımızı daha iyiye nasıl taşırız bunun derdindeyiz. Motivasyon kaybı olmadan Denizli’ye gideceğiz ve bizden beklentinin farkında sahaya çıkacağız” dedi.