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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!
07.03.2020 - 15:25 | | İHA

Emre Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!

Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

Emre Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda!

Süper Lig’de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımla beraber sahada olacak.

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Emre Belözoğlu istedi, Ömer Faruk Beyaz kadroda

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