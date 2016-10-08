Emre Belözoğlu: 'Kimsenin hakkı yok'

Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu, A Spor ekranlarında A Milli Takımımızın Ukrayna ile oynadığı mücadeleyi değerlendirdi ve yaşanan krizle ilgili konuştu.

Henüz yolun başında olunduğunu söyleyen Emre, "2-0'dan 2-2'ye gelmesi oyunun, sevindirici. Bir galibiyet olsaydı daha iyi olurdu ama daha ilk maçlarımız, telafisi olabilir. Her zaman milli takımımızın yanındayız. İnşallah Dünya Kupası'na gideriz ve orada Milli Takımımızı destekleriz" dedi.

"VARSA BİR KRİZ, TATLIYA BAĞLANIR"

Arda Turan'ın Milli Takım'a alınmaması ile ilgili görüşleri sorulan tecrübeli oyuncu, "1-2 senedir Milli Takım'ın içinde değilim ve bunun bir kriz olup olmadığını bilmiyorum. Gerek Fatih hoca, gerek bu arkadaşlarımız ülke futboluna hizmeti olan oyuncular. Bir sıkıntı olacağına, aşılmayacak bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Varsa bir kriz, tatlıya bağlanır. Gerek futbolcu arkadaşlarımız, gerek Fatih hoca bu tecrübeye sahipler. Şahısları çok fazla yıpratmamak gerekiyor. Bir tane Milli Takımımız var. Umarım bir an önce bu işler çözülür. Fatih hoca bu ülkeye en büyük hizmetleri bulunmuş bir teknik direktördür. Ben o seviyeye gelmiş her oyuncunun sorumluluk alabilecek seviyede olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de sıkıntılı süreçler yaşadım ama, sahaya çıktığımda en iyisini yaptığımı biliyorum. Bazen istediklerinizi sahaya yansıtamazsınız. Bu süreçleri yönetme konusunda Fatih hoca çok büyük bir tecrübeye sahip." cevabını verdi.

"EMRE MOR ÇOK YETENEKLİ"

Emre Mor'un çok yetenekli olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Emre Mor çok yetenekli, kazandıranlara teşekkür edilmeli. Jenerasyonlar değiştikçe, yeteneklerin azaldığını düşünüyorum ben. Bu yüzden ona inanan bir ulus olduğunun bilincinde çalışmalı. İnşallah yolu açık bir kardeşimiz, hizmet eder" diye konuştu.

"OYUNCULARIN DUYGULARINI ANLAMAK LAZIM"

Oynamayan oyuncuların üzgün olmasının normal olduğunu belirten deneyimli isim, "Milli Takım'da oynamak her oyuncu ister, çağrılmayan oyuncu üzülür sebebi ne olursa olsun. Kimse çağrılmıyor diye sevinmez. Oyuncuların bu duygularını anlamak lazım. Bizden medya, 45-50 yaşında oyuncular gibi davranmamız gerekli olduğu şeklinde talepte bulunuyor. Değerli oyunculara kıymet verdiğimizi gösterecek şekilde, bazen tolere edecek şekilde davranmamız gerekiyor. Hataları varsa, Fatih hocanın onları affedeceğini, hataları yoksa da seçilmek için çalışacaklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BENİM BULUNDUĞUM TAKIMDA PARAYA DEĞER VEREN OLMADI"

Prim tartışmalarına değinen Emre, "Benim bulunduğum Milli Takım içinde hiçbir zaman paraya değer veren bir oyuncu olmadı, bu adı geçen arkadaşlarımız da dahil. Rica ediyorum, futbolun içinde kalalım. Oyuncuları bu şekilde paragöz, prim sevdalısı gibi göstermeye kimsenin hakkı yok. A Milli Takım'da oynayan hiçbir oyuncu, o formayı giymekten başkasını düşünmez. Üzerinde forma varken, beni kimse oyuncuların para düşündüğüne inandıramaz. Ben bunların spekülasyon olduğuna inanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı. (Sporx)