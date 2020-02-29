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29.02.2020 - 09:38 | | Fanatik

Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin

Emre Belözoğlu, takımda herkesin üzgün olduğunu söyleyerek, “Bir araya gelip değerlendirme yaptık. Birlikte bunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu. Fenerbahçe kaptanı ayrıca maçların ertelenmesi gerektiğini belirtti.

Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin

Sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçından sonra Antalya karşısında da oynayamayacak olan Emre Belözoğlu, buna rağmen takımını yalnız bırakmadı. Tecrübeli futbolcu, “Son dönemde alınan sonuçlar nedeniyle herkes çok üzgün. Ancak ayağa kalkmak zorundayız. Tüm arkadaşlarımızla bir araya gelip, durum değerlendirmesi yaptık. Herkes işbirliği yapmanın önemine değindi. Hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz” dedi.

‘Maçlar ertelensin’

Kaptan, kendisini zorlaması halinde sakatlığının kötüleşebileceğini, bu nedenle Antalya maçında oynamayacağını söyledi. Emre son olarak İdlib’te şehit düşen askerlerimize rahmet dileyerek, “Hiç neşemiz yok. Benim gönlümden geçen maçların ertelenmesi ama bu kararı vermek benim elimde değil” ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu: Maçlar ertelensin

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