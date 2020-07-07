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HaberlerFenerbahçe Haberleri Emre Belözoğlu patladı: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz
07.07.2020 - 21:17 |

Emre Belözoğlu patladı: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz

Gençlerbirliği maçında müthiş bir gole imza atan Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu maçtan sonra yaptığı açıklamada "Benim kaderim olmuş, ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. İşte bir pozisyon üzerinden 2 hafta konuşuluyor. Benim üzerimden Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokma derdindeler" dedi.

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Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda oyuna giren ve başarılı futbolunu golle süsleyen Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Kaderim böyle. Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.

Emre Belözoğlu patladı: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz

"F.Bahçe'yi sıkıntıya sokma derdindeler"

Başkanıma inanıyoruz. Benim kaderim olmuş, ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. İşte bir pozisyon üzerinden 2 hafta konuşuluyor. Benim üzerimden Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokma derdindeler" ifadelerini kullandı.

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