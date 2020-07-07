Emre Belözoğlu patladı: Ya kahraman ya hain ilan ediliyoruz

Gençlerbirliği maçında ikinci yarıda oyuna giren ve başarılı futbolunu golle süsleyen Emre Belözoğlu, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Kaderim böyle. Hatalar yaptık. Ders almak için 3 haftamız var. Allah nasip ederse, sağ salim bu sezonu bitirip, Fenerbahçe camiasının mutlu olacağı bir takım oluşturmak hedefimiz.

"F.Bahçe'yi sıkıntıya sokma derdindeler"

Başkanıma inanıyoruz. Benim kaderim olmuş, ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. İşte bir pozisyon üzerinden 2 hafta konuşuluyor. Benim üzerimden Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokma derdindeler" ifadelerini kullandı.