Emre Belözoğlu: ‘UEFA’da sıkıntı yok’

‘Saha içinde başaracağız’

Emre Belözoğlu, ses yükselterek başarıya gitmeyeceklerini söyledi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Belözoğlu, “Sesi yükseltmek gerçekten çok kolay, derdimiz sözü yükseltmek. Sesi yükselttiğimizde çok güzel yükseltiriz, herkes bilir. Vakti geldiğinde konuşmaktan geri durmayız. Camianın haklarını sonuna kadar savunuruz” dedi. F.Bahçeli idareci, “Biz saha içinde başarmaya çalışacağız. Futbolu da bizi de saha dışına çıkarmaya çalışıyorlar” yorumunu yaptı.

‘Limitte artıdayız’

Belözoğlu, transfere açık kapı bırakıp, “Transfer konusunda pozisyon söylemek doğru olmaz. Belki duruma göre hoca ile görüşüp transfer yapabiliriz. Transfer limitleri kulüplere bildirildi. Şu an transfer limitlerinde artıdayız. Ufak bir hareket alanımız var. Fakat sene sonuna doğru futbolculara olan yükümlülükler artacak. Onun sonunda eksiye dönebiliriz. Bu hafta başkan, ben ve Erol hoca oturup yol haritamızı belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Perotti yük değil’

Diego Perotti’nin sözleşme detaylarını anlatan Emre Belözoğlu, “Garanti ücreti çok düşük. Biz karşılıklı olarak maç oynadıkça Roma’ya bir ücret ödüyoruz. Maç oynamadığı, beklediğimiz rakama ulaşmadığı andan itibaren Roma bize bir ödeme yapıyor. Sabit alacağı ücret ve 5 maç oynayınca hak edişleri var. Kulübün haklarını koruyacak şekilde, güvene dayalı bir anlaşma yapıldı. Fenerbahçe için yük olmayacak bir sözleşme” diye konuştu.

‘Sağlık Bakanlığı’na işleniyor’

Luiz Gustavo’nun ‘pozitif oynatıldı’ iddialarına tepki gösteren Belözoğlu, “Biz oyuncuyu pozitif oynatacağız sonra git arkadaşlarınla gol sevincinde sevin diyeceğiz. Bunlar Sağlık Bakanlığı’na işleniyor. Test olunca sonuçlar oraya gidiyor. Ülkemizde en rahatsız olduğum şey gerçeği ispat etmek için uğraşmak. Yalan söylerken kimse sorumlu davranmıyor ama gerçeği ispat etmek için biz mücadele ediyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Böyle bir şey olabilir mi? Maç insanların canından daha mı önemli? Futbol kimsenin canından önemli değildir kimse kusura bakmasın” yorumunu yaptı.

Oyuncular etkileniyor

Futbolcuların Türkiye’de popüler olmaktan etkilendiğini söyleyen Emre Belözoğlu, “Türkiye’de futbolcular popülerlikten etkileniyor. Yabancı futbolcular oynadıkları ülkelerde sosyal medyalarında 15-20 bin takipçileri varken Türkiye’ye gelince bir anda bu sayı 400-500 bin oluyor. Bu da ciddi bir baskı oluyor ve çok ciddi etkiliyor” dedi.

‘Çaba harcıyoruz’

F.Bahçe’nin sportif direktörü, oyuncuların baskı ortamından kurtulmaları için çok çalıştıklarını aktardı. Belözoğlu, “Bizler bu iklimde yetiştiğimiz için hamurumuz sağlam ama onlar etkileniyor. Bizler elimizden geldiği kadar bu etkilenmenin minimuma inmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Çok iyi bir takımız’

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, mevcut kadrolarını överek, “Çok iyi bir takımız, çok iyi karakterli oyuncularımız var. Sezon başı yaptığımız konuşmalarda zaman zaman bazı şeylerin kötü gidebileceğini de söylemiştik. Buna o zaman kimse pek inanmadı, sizler de inanmadınız ama futbolun içinde var. Oldu, gene olacak ama biz takımımıza, kadromuza güveniyor, gücümüzü biliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘UEFA’da sıkıntı yok’

Belözoğlu, UEFA’daki anlaşmalarda sorun olmadığını kaydedip, “Şu an bizim UEFA ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Önümüzdeki sene için bu limitlerle bu şekilde devam ederse UEFA tarafıyla ilgili bir sıkıntı görünmüyor. Zaten gerçekten hem UEFA hem TFF limitleri arasında kıyaslama yaparsak bizi zorlayan kısmı biraz TFF limitleri” dedi.

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