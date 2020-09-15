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HaberlerFutbol Haberleri Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!
15.09.2020 - 17:02 |

Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın formalarını açık artırmada sattı.

Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk'un formaları 2 milyona satıldı!
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Fenerbahçe Kulübü, daha önce başlattığı 'açık artırma ile forma' projesinde ilk satış gerçekleşti.

İnternet sitesi üzerinden satışa çıkan Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'a karşı oynadıkları maç formaları 2 milyon 112 bin 357 TL'ye satıldı.

Ömer Faruk'un ilk lig maçında giydiği forma ise 101 bin 907 TL'ye alıcı buldu.

Emre Belözoğlu ve Ömer Farukun formaları 2 milyona satıldı

Emre Belözoğlu ve Ömer Farukun formaları 2 milyona satıldı

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