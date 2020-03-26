FenerbahÃ§e Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n kaptanÄ± Emre BelÃ¶zoÄŸlu, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele tedbirleri kapsamÄ±nda "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na destek verdi.Â

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten paylaÅŸÄ±lan videoda, Emre BelÃ¶zoÄŸlu ile amatÃ¶r branÅŸlardaki sporcular, vatandaÅŸlara "evde kal" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.Â

Emre BelÃ¶zoÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, zorlu bir dÃ¶nem geÃ§irildiÄŸini anlatarak ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Bizler de bu dÃ¶nemi evimizde ailemizle geÃ§iriyoruz. Bir sporcu olarak da takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n bana vermiÅŸ olduÄŸu programÄ± evimde uygulamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Sizlerden de ricam evlerinizde kalÄ±n. Zorunlu haller dÄ±ÅŸÄ±nda evinizden Ã§Ä±kmayÄ±n. EÄŸer Ã§Ä±kmanÄ±z gerekiyorsa sokaktaki insanlarla sosyal mesafenizi koruyun. Ä°nÅŸallah Ã¼lkemiz kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde bu sÃ¼reci atlatacaktÄ±r. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±zÄ±n ve devletimizin uyarÄ±larÄ±nÄ± dikkate almalÄ±yÄ±z. Sizlere bir kez daha ricam, evlerinizde kalÄ±n. Herkese saÄŸlÄ±klÄ± mutlu gÃ¼nler dilerim."

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