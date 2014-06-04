Emre Can Liverpool'a gidiyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un, Bayer Leverkusen'de forma giyen Emre Can'ı transfer edeceği öne sürüldü.

İngiliz ve Alman basınında yer alan iddialara göre, Liverpool, 20 yaşındaki Emre Can'ın bonservisi için sözleşmesindeki fesih bedeli 9,75 milyon sterlini (yaklaşık 35 milyon TL) ödemeyi kabul etti.

Liverpool Teknik Direktörü Brendan Rodgers'ın sürekli takip ettiği Emre Can, geçen sezon Bayern Münih'ten 5 milyon bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu.

Bayer Leverkusen formasıyla toplamda 39 karşılaşmaya çıkan orta saha oyuncusu, 4 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti. Emre Can, aynı zamanda Almanya'nın bütün alt yaş kategorilerinde de oynadı.

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