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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Emre Can Liverpool'a imza atmak üzere
19.05.2014 - 13:59 | | Sercan SAPANATAN,İstanbul-DHA

Emre Can Liverpool'a imza atmak üzere

İngiliz Daily Mail gazetesi Leverkusen'de forma giyen Emre Can'ın, Liverpool scout ekibi tarafından sezon boyunca izlendiğini açıkladı.

Emre Can Liverpool'a imza atmak üzere
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Premier Lig'de son hafta kaybettiği şampiyonluk ile taraftarını üzen Liverpool'da transfer çalışmaları başladı.

Önümüzde ki yıl içinde genç futbolcuları transfer etmeyi amaçlayan Liverpool'da ilk hedef Almanya U21 milli takımının da formasının giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can.

Bayer Leverkusen takımının geçen sene Bayern Münih'ten transfer ettiği Emre Can için Liverpool kulübü 10 milyon poundu gözden çıkarmış durumda. Satışı durumunda ilk söz hakkının Bayer Münih'in olan Emre Can için Liverpool'un tüm imkanlarını zorlayacağı İngiliz basınında yer aldı.

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Emre Can Liverpoola imza atmak üzere

(Eurosport)

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