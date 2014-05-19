Emre Can Liverpool'a imza atmak üzere

Premier Lig'de son hafta kaybettiği şampiyonluk ile taraftarını üzen Liverpool'da transfer çalışmaları başladı.

Önümüzde ki yıl içinde genç futbolcuları transfer etmeyi amaçlayan Liverpool'da ilk hedef Almanya U21 milli takımının da formasının giyen Türk asıllı futbolcu Emre Can.

Bayer Leverkusen takımının geçen sene Bayern Münih'ten transfer ettiği Emre Can için Liverpool kulübü 10 milyon poundu gözden çıkarmış durumda. Satışı durumunda ilk söz hakkının Bayer Münih'in olan Emre Can için Liverpool'un tüm imkanlarını zorlayacağı İngiliz basınında yer aldı.

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(Eurosport)