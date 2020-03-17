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17.03.2020 - 13:50 |

Emre Çolak'tan Andone’ye davet

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak, Galatasaray’ın Rumen futbolcusu Florin Andone’ye sürpriz bir mesaj gönderdi.

Emre Çolak'tan Andone’ye davet
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Sarı-kırmızılı ekipte İngiltere’nin Brighton ekibinden kiralık olarak forma giyen Andone, İstanbul Boğazı manzarasıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yaptığı paylaşımın altına ‘Bugün kendimi yakışıklı hissediyorum’ ifadesini ekleyen futbolcunun bu sözlerine Emre’den yanıt geldi. Brighton’a gitmesinden önce Andone ile Deportivo’da iki sezon birlikte forma giyen Emre Çolak “Evet çok yakışıklısın. Ama buraya gel, sana ihtiyacımız” var satırlarını #forzadepor etiketiyle paylaştı.

Emre Çolaktan Andone’ye davet

Emre Çolaktan Andone’ye davet

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