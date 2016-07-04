Emre’den ‘IŞİD’ iddialarına dava!

Borussia Dortmund'un stadını gezerken başındaki şapkada 'IŞİD' yazdığı iddialarına, oyuncunun menajerinden sert yanıt geldi.

'Şapkada 'Londra' yazıyor'

Mor'un menajeri Muzzi Özcan, şapkanın ünlü bir İngiliz markası olduğunu ve yazının 'Londra' anlamına geldiğini belirterek, "Emre'yi bu tip konulara alet etmeye çalışanlarla kanun önünde hesaplaşacağım. Ülkesini seven gencecik çocuğa yapılan bu iğrençliklerin hesabını yargıda soracağız." dedi. (Sabah)