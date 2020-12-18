Emre Kılınç: "Bugünü taraftarımıza unutturacağız"

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Emre Kılınç açıklamalarda bulundu.

"Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Son dakikada gelen golle üzücü bir mağlubiyet aldık ama önümüzde bunu telafi edecek maçlar var. Biz de unutacağız, taraftarımıza da unutturacağız."

"Oyunla alakalı pek bir şey söylemek istemiyorum, taraftarımızı memnun edemedik, biz de saha içinde memnun değildik. Önemli olan üstesinden gelebilmek. Bunu taraftarımıza ve herkese göstereceğiz önümüzdeki günlerde."

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