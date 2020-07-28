Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Kılınç, Sivasspor'a resmen veda etti!
28.07.2020 - 00:45 |

Emre Kılınç, Sivasspor'a resmen veda etti!

Galatasaray'a transfer olması beklenen Emre Kılınç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Sivasspor'a veda etti.

Emre Kılınç, Sivasspor'a resmen veda etti!
ABONE OL

Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Sivasspor'a veda etti.

Sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Kılınç, şu ifadeleri kullandı: “Şampiyon olarak Süper Lig'e çıktığımız sezondan, Avrupa Ligi'ne katılım başarısı ile taçlandırdığımız 2019-2020 sezonunun bitimine kadar geçen üç buçuk sene boyunca Sivasspor formasını büyük bir onur ve gururla giydim. Sivasspor'a layık olabilmek ve bana verilen tüm görevlerine yerine getirebilmek adına her zaman elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. 4 Eylül Stadyumu'nda sahaya çıktığım ilk maçtan, kentteki son günüme kadar benden emeğini ve sevgisini esirgemeyip beni her koşulda destekleyen başta büyük Sivasspor taraftarı olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Üzerimizde paha biçilmez emeği olan büyük Sivasspor camiasını her zaman en güzel şekilde hatırlayacağım. En içten sevgi ve saygılarımla.”

Emre Kılınç, Sivasspora resmen veda etti

Sivasspor'un Kasımpaşa Yolculuğu

    Göksel Gümüşdağ: "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Pazarspor TFF 2. Lig'e yükseldi
      Pazarspor TFF 2. Lig'e yükseldi
    2. Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın yerine Koita!
      Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz'ın yerine Koita!
    3. Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile devam edecek!
      Göztepe, teknik direktör İlhan Palut ile devam edecek!
    4. Göksel Gümüşdağ: "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum"
      Göksel Gümüşdağ: "Sayın Cumhurbaşkanımıza kabulünden dolayı teşekkür ediyorum"
    5. Son dakika | Galatasaray göğüs sponsorluğunu açıkladı! İşte o rakam...
      Son dakika | Galatasaray göğüs sponsorluğunu açıkladı! İşte o rakam...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kasımpaşa'da Fuat Çapa kararı!

    Kasımpaşa'da Fuat Çapa kararı!

    Dinamo Moskova, Roman Neustaedter ayrılığını açıkladı!

    Dinamo Moskova, Roman Neustaedter ayrılığını açıkladı!

    Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk aday olmayacağını açıkladı!

    Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk aday olmayacağını açıkladı!

    Son dakika | İrfan Buz, Bursaspor ile yollarını ayırdığını açıkladı!

    Son dakika | İrfan Buz, Bursaspor ile yollarını ayırdığını açıkladı!

    Sıradaki Haber