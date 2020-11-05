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HaberlerGalatasaray Haberleri Emre Kılınç'ın mutlu günü
05.11.2020 - 23:49 | | İSTANBUL (İHA) -

Emre Kılınç'ın mutlu günü

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç’ın bir kız çoçuğu dünyaya geldi. Kılınç çifti kızlarına Elisa ismini verdi.

Emre Kılınç'ın mutlu günü
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Galatasaray’ın yıldızı Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç’ın bir kız çoçuğu dünyaya geldi. Kılınç çifti kızlarına Elisa ismini verdi.

Galatasaray’ın Emre Kılınç ve eşi Tuğba Kılınç için yayımladığı tebrik mesajında, “Futbol Takımı oyuncularımızdan Emre Kılınç ve eşi Tuğba’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kılınç çiftini tebrik eder, yeni doğan kızları Elisa’ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz” denildi.

 

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