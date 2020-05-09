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09.05.2020 - 20:57 | | İHA

Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı

DG Sivasspor’un genç futbolcusu Emre Kılınç, sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşım yaparak, futbola kavuştuğunu dile getirdi.

Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler askıya alınmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun liglerin 12 Haziran’da başlayacağını duyurmasının ardından birçok takım antrenmanlarına start verdi. Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor’da forma giyen Emre Kılınç da sosyal medya hesabından antrenman yaparken paylaşımda bulundu. Başarılı futbolcu, paylaşıma, “Sonunda kavuştuk” notunu düştü.

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Emre Kılınç’tan ‘kavuştuk’ paylaşımı

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