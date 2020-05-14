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HaberlerBeşiktaş Haberleri Emre Kocadağ: "Ahmet Nur Çebi'nin morali yüksek"
14.05.2020 - 23:24 | | AA

Emre Kocadağ: "Ahmet Nur Çebi'nin morali yüksek"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ açıklama yaptı.

Emre Kocadağ: "Ahmet Nur Çebi'nin morali yüksek"
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Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin moralinin yüksek olduğunu söyledi. 

Emre Kocadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kulüpte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle arayan ve geçmiş olsun mesajlarıyla kendilerine destek verenlere teşekkür ederek, "Başkanımızın morali sayenizde yüksek. İnşallah başkanımız ve yol arkadaşlarımız en kısa sürede virüsü yenip, aramıza dönecek." ifadelerini kullandı.

Emre Kocadağ: Ahmet Nur Çebinin morali yüksek

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