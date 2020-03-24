Emre KocadaÄŸ: "FutbolcularÄ±mÄ±zda ÅŸikayet yok"

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ AsbaÅŸkanÄ± ve Futbol A TakÄ±mÄ± Sorumlusu Emre KocadaÄŸ, teknik heyet ve futbolcularÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) belirtileriyle ilgili bir ÅŸikayetlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Emre KocadaÄŸ, Anadolu AjansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, saÄŸlÄ±k kuruluyla iletiÅŸim halinde olduklarÄ±nÄ± aktararak, "Teknik heyet ve futbolcularÄ±mÄ±zda ÅŸu an bir ÅŸikayet yok. SaÄŸlÄ±k ekibimiz gerek gÃ¶rÃ¼rse test yaptÄ±rÄ±rÄ±z. SaÄŸlÄ±k kurulumuzla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz. Son kararÄ± onlar verecek." ifadelerini kullandÄ±.Â

BeÅŸiktaÅŸ, SÃ¼per Lig ertelenmeden Ã¶nce son maÃ§Ä±nÄ± Galatasaray'la oynamÄ±ÅŸtÄ±. Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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