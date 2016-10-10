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10.10.2016 - 02:30 |

Emre Mor dondu!

Türkiye’nin yeni yıldızı Emre Mor, İzlanda karşısında adeta tutuldu kaldı.

Emre Mor dondu!
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İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Türkiye’nin yeni yıldızı Emre Mor, İzlanda karşısında adeta tutuldu kaldı. Dünya Kupası elemelerine çok iyi başlayan Emre, ilk 2 maçta yaptığı 14 başarılı driplinle dikkat çekmişti. Ancak Reykjavik’te tıkanan genç yıldız, 90 dakikada sadece tek başarılı çalım atabildi. Bu arada Emre Mor, İzlanda maçında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. 19 yaşındaki futbolcu, 12 Kasım’daki Kosova maçında forma giyemeyecek.

İlk yarı krizi

A Milli Takım, elemelerde çıktığı ilk 3 maçın tamamında ortak bir sorun yaşadı. Türkiye, kalesinde gördüğü 5 golü de bu zaman diliminde yedi. Hırvatistan maçında 44. dakikada penaltıdan gol yiyen Milliler, Ukrayna maçında 24. ve 27. dakikalarda 2-0 geriye düştü. Son İzlanda maçında da goller 42. ve 44. dakikalarda geldi.

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