Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Emre Mor, Ay-yıldızlı takımın Ukrayna ile 2-2 berabere kaldığı maç sonrası açıklamalarda bulundu. Hakemin verdiği kararları ve Ukrayna Milli Takımı'nın oynadığı sert oyunu eleştiren Emre Mor, "Hakem çok kötüydü. Bana ilk yarıda yapılan ilk hareket penaltıydı " dedi.

Emre Mor, maça iyi başlayamadıklarını belirterek, "Bir anda 2-0 geriye düştük, ama ilk golü attıktan sonra çok daha iyi oynadık. Maçı kazanmak için mücadele ettik, ancak berabere kaldık" diye konuştu.

Ukrayna Milli Takımı'nın çok sert bir oyun oynadığını belirten genç futbolcu, "Ukrayna, oynadığı sert oyun ile beni de çok sinirlendirdi. Bana çok sert fauller yaptılar ve hakem de buna göz yumdu. En azından Ukraynalı bazı oyunculara uyarı için kart göstermeliydi, ama yapmadı. Bence hakem kötü bir performans gösterdi" ifadesini kullanırken, karşılaşmanın ilk yarısında ceza sahası içinde kendisine yapılan hareketin yüzde yüz penaltı olduğunu söyledi.

Kendi performansını da değerlendiren Emre Mor. "Ben de maçın başında zorlandım, ama ikinci yarı takım ile birlikte daha iyi oynadığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.



DÜRÜST: "DAHA ÇOK MAÇIMIZ VAR"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili ve Milli Takımlar Sorumlusu Ali Dürüst ise, ilk yarıda 2-0 geriye düştükten sonra takımın, attığı gol ile canlandığını söyledi. Son günlerdeki spekülasyonların oyuncuları etkilediğine işaret eden Dürüst, "Daha çok maçımız var. Geriye düştükten sonra bir puan almak önemli bir şey. Şimdi İzlanda'ya gidiyoruz, yarış devam ediyor" dedi.

Dürüst, karşılaşmayı 2-0'dan 2-2'ye getirmenin önemli olduğunu vurgulayarak, "Oyuncuları tebrik ediyoruz. Bu yarış içinde sonuna kadar olacağız. Takımdaki hava iyi. Özellikle ikinci devredeki oyun ve futbolcuların hırsı, İzlanda maçı için de bize umut verdi. Bu hava ile gideceğiz" ifadesini kullandı.



DAVUTOĞLU DA HAKEMİ ELEŞTİRDİ



Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da, Konya'nın A Milli Futbol Takımı'na uğurlu geldiğini ve her zaman kazanmak istediklerini söyledi.

Konya'da Ay-yıldızlı ekibin iyi neticeler aldığını belirten Davutoğlu, "Eğer ikinci yarıdaki futbolu ilk yarıda oynamış olsaydık, herhalde netice çok farklı olurdu. Hakemin de ilk yarıda bazı pozisyonlarda penaltıları görmemiş olması biraz şansızlık oldu, ama takımın oyundan düşmemesi ve 2-0'dan sonra bu neticeyi alması önemli bir başarıdır. Bu bir özgüven göstergesidir. Çünkü 2-0'dan sonra toparlayabilmek çok zor. Bizim takım toparladı ve rahat da kazanabilirdik. Biraz daha son vuruşlarda etkili olsalardı... En azından bir puan almış olduk. Allah yolunu açık etsin. Hepsini tebrik ediyorum, Fatih hocayı da, bütün takımı da..." diye konuştu.

Öte yandan A Milli Takım'ın sol beki Caner Erkin'in, maç sonrası takım otobüsüne binerken sektiği ve sol ayak bileğinin sarılı olduğu görüldü.