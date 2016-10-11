Emre Mor, Nuri Şahin'e emanet

Ay-yıldızlı ekibimizde genç yeteneklerden Emre Mor’un son maçlardaki agresif tavırları ve gördüğü kartlar teknik heyeti harekete geçirdi. İzlanda maçında hakeme itiraz nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düşen yıldız futbolcunun sinirli tavırlarının tepki topladığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, ay-yıldızlı ekibimizin tecrübeli futbolcularından Nuri Şahin’i telefonla aradığı ve Borussia Dortmund’da birlikte forma giydiği Emre Mor’a ağabeylik yapması konusunda bir dizi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Nuri Şahin’le özel bir görüşme yaptığı vurgulanan Terim’in, “Emre’yi sana emanet ediyorum. Futbolun temel bilgileri ve de profesyonellik konusunda kendisine ağabeylik yapmanı ve bu konuda elinden gelen gayreti göstermeni istiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.