MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Emre Mor, Nuri Şahin'e emanet
11.10.2016 - 02:30 |

Emre Mor, Nuri Şahin'e emanet

A Milli Takımımızda genç yeteneklerden Emre Mor’un son maçlardaki agresif tavırları ve gördüğü kartlar teknik heyeti harekete geçirdi.

Emre Mor, Nuri Şahin'e emanet
ABONE OL

Ay-yıldızlı ekibimizde genç yeteneklerden Emre Mor’un son maçlardaki agresif tavırları ve gördüğü kartlar teknik heyeti harekete geçirdi. İzlanda maçında hakeme itiraz nedeniyle sarı kart görerek cezalı duruma düşen yıldız futbolcunun sinirli tavırlarının tepki topladığı öğrenildi.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in, ay-yıldızlı ekibimizin tecrübeli futbolcularından Nuri Şahin’i telefonla aradığı ve Borussia Dortmund’da birlikte forma giydiği Emre Mor’a ağabeylik yapması konusunda bir dizi uyarılarda bulunduğu ortaya çıktı.

Nuri Şahin’le özel bir görüşme yaptığı vurgulanan Terim’in, “Emre’yi sana emanet ediyorum. Futbolun temel bilgileri ve de profesyonellik konusunda kendisine ağabeylik yapmanı ve bu konuda elinden gelen gayreti göstermeni istiyorum” diye konuştuğu öğrenildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber