Emre Mor özür diledi

Hırvatistan maçının 84. dakikasında Volkan Şen’le değiştirilmesine el kol hareketleriyle tepki gösteren, hızını alamayıp yedek kulübesinde ayağından çıkardığı kramponlarını yere fırlatan Emre Mor’un karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’den özür dilediği ortaya çıktı.

Terim maç sırasında soyunma odasına gönderdiği genç yetenek için karşılaşmanın ardından, “Emre bizim yaramaz çocuğumuz. Emre ile ilgili bir sorun olmaz” yorumunu yapmıştı. Ay-yıldızlı hocanın maçtan sonra yanına gelerek özür dileyen Emre’ye herhangi bir tepki göstermediği öğrenildi. Emre’nin, “Hocam tepkim size yönelik değildi. İstediğim topları alamadığım için öfkeliydim ancak hatalı davrandım. Tepkimin sizinle ilgisi yok, özür dilerim” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Fatih Terim’in pişmanlık yaşayan genç oyuncunun başını okşarken, bu tür davranışları tekrar etmemesi için tatlı-sert uyarılarda bulunduğu da dile getirildi.

Bir haftada 35 bin tweet

Ay-yıldızlı takımın genç yıldızı Emre Mor, sosyal medyada da en fazla takip edilen oyuncu olarak gündeme geldi. A Milli Takım maçlarının başladığı son 1 haftada 19 yaşındaki yıldız için yaklaşık 35 bin tweet atıldı.

Hem Rusya hem de Hırvatistan maçlarının oynandığı anlarda Emre hakkında atılan mesajların sayısı çoğalmaya başladı. EURO 2016’nın ilk haftasında 48 bin olan tweet sayısından sonra, Emre Mor’a gösterilen ilgi oldukça dikkat çekti.