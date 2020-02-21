Emre Mor'a övgü: Bu çocukta iş var!

Bonservisi Celta Vigo'da olan ve sezon başında Galatasaray'a kiralanan Emre Mor, sarı kırmızılı takımda bekleneni veremeyince, Ocak'ta Olympiakos'un yolunu tuttu.

Son dönemde futbolunda büyük bir düşüş yaşayan Emre Mor, Olympiakos'ta yeniden ilk günlerine dönmek için çok çalışıyor. Emre Mor'un Olympiakos'ta antrenmanlardaki performansı ve hırsı teknik heyeti oldukça etkiledi. Takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşan Emre Mor'un teknik özelliklerini ve hızını ön plana çıkaran genç futbolcu, teknik direktör Pedro Martins'ten tam not aldı.

"BU ÇOCUKTA İŞ VAR"

Yunan basını da, Olympiakos teknik heyetinin Emre Mor'un antrenman performanslarından memnun olduğunu yazarken, "Bu çocukta iş var!" yorumları yapıldı. Şu ana kadar Olympiakos formasıyla kupada 2 maçta 47 dakika süre alan Emre Mor'un önümüzdeki maçlarda daha fazla forma giymesi bekleniyor.

Öte yandan yine Yunan basınındaki haberlere göre, Olympiakos teknik heyetinin Emre Mor'un zihinsel gücünü ve futbol odak noktasını arttırmak için farklı formüller üzerinde çalışacağı öğrenildi.