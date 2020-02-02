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02.02.2020 - 07:00 |

Emre Mor'un gidişi de olay oldu

Galatasaray’dan ayrılarak Olympiakos’a giden Emre Mor’un transferi saat 23.54’te gerçekleşti. Atina uçağını kaçıran genç futbolcu bir sonraki uçağın da rötar yapması nedeniyle gecikmeli olarak Yunanistan’a ulaşırken sadece 6 dakika ile transfer bitirildi

Emre Mor'un gidişi de olay oldu

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’da, Emre Mor’un önce dikkatsizliği ve sonra da şanssızlığı az kalsın başına büyük iş açıyordu. Celta Vigo’dan kiralık olarak geldiği Cim-Bom’dan önceki gün Yunan ekibi Olympiakos’un yolunu tutan Emre Mor’un transferinin neden son dakikaya kaldığı ortaya çıktı.

Türkiye’den 1 saat geride olan ve transfer süresinin önceki gece 00.00’da sona erdiği Yunanistan’da, Olympiakos kulübü transferi ancak saat 23.54’te resmiyete dökebildi. Transferin son dakikaya kalmasının perde arkasında iki ilginç sebep bulunuyor. Buna göre 22 yaşındaki Emre Mor önce Atina uçağını kaçırdı, ardından da genç oyuncunu uçağı rötar yaptı.

Resmi işlemleri son anda yetiştirilen Emre Mor transfer penceresinin kapanmasına dakikalar kala Olympiakos’a imza atarken, Galatasaray da rahat da nefes aldı. Yunan ekibine 410 bin euroya kiralanan Emre Mor’un, 290 bin euroluk ücretini ise Galatasaray ödeyecek. Emre’nin, Olympiakos’a transferinin resmiyet kazanmasından sonra sarı-kırmızılılar da 01.45’te resmi sitesinden bu transferin gerçekleştiğini duyurdu.

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