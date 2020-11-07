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07.11.2020 - 07:00 |

Emre Sakçı: ‘İzmir için yüzdüm’

50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu geliştirip dünya tarihinde bu alandaki en iyi ikinci dereceyi yapan Emre Sakçı, yarışta, deprem acısını yaşayan İzmir için yüzdüğünü açıkladı.

Emre Sakçı: ‘İzmir için yüzdüm’
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Henüz 11 gün önce kırdığı kendisine ait 50 metre kurbağalama kısa kulvar Avrupa rekorunu geliştirip dünya tarihinde bu alandaki en iyi ikinci dereceyi yapan Emre Sakçı, yarışta, deprem acısını yaşayan İzmir için yüzdüğünü açıkladı.
“Şehrim orada acı çekerken ben uzaklarda elim kolum bağlı oturmak zorunda kaldım ve moralimi yüksek tutmalıydım” diyen milli yüzücü, “Elimden geldiğince haberlerinden uzak durmaya çalıştım ama Ayda ve Elif’i görmezden gelemezdim. Onlar bize mucizeyi hatırlatan çocuklar. Ayrıca İzmir’e yağan yardımları ve kenetlenmeyi gördükçe ‘İyi ki İzmirliyim’. Sonra ben de yapmam gereken işe konsantre oldum çünkü bu sefer farklıydı. Bu sefer İzmir’im için mücadele edecektim. Öyle de yaptım. Bu zor günlerde biraz bile moral olabildiysek ne mutlu bizlere. Şimdi daha iyileri için çalışmaya devam” ifadelerini kullandı.
Havuza göğsünde kalbinin üzerine gelen yere ‘İzmir’ yazan sporcu, yarıştan sonra kalp hareketi yapıp kentin acısını paylaştı. Emre, yarışın ardından sosyal medyada bu fotoğrafı yayınlayarak, bugüne kadar çektirdiği en anlamlı kare olduğunu belirtti.

Emre Sakçı: ‘İzmir için yüzdüm’

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