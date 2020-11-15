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15.11.2020 - 23:16 |

Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.

Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nde bir yarış daha kazandı
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Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin yarı finalinde erkekler 50 metre kurbağalama yarışında birinci oldu.

23 yaşındaki yüzücü, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyondaki yarışta 25.54'lük derecesiyle Brezilyalı Felipe Silva'nın 0.48 saniye önünde ilk sırayı aldı. 

Uluslararası Yüzme Ligi'nde yarı final aşaması, yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Liginde bir yarış daha kazandı

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